Госкомпания «Энергоатом» использовала 900 миллионов гривен государственных банков не на уменьшение задолженности государства перед компанией, а на погашение штрафов и пени, что позволяет осуществлять незаконные манипуляции с этими средствами

Об этом в Facebook написал нардеп Алексей Кучеренко, отметив, что соответствующую сумму компания получила от госпредприятия «Гарантированный покупатель», которому недавно поступило на счета 5 миллиардов гривен от государственных банков.

«4 февраля мы увидели, как сработало пролоббировано схематозним НКРЕКП якобы на пользу Энергоатома решение о перераспределении средств государственных банков. "Гарантированный покупатель" выплатил 900 миллионов гривен не только «зеленым» электростанциям, а еще и Энергоатому», - написал Кучеренко.

По его словам, госбанки предоставляли средства для выплаты долгов только предприятиям зеленой энергетики, но это условие было проигнорировано, чтобы финансово помочь атомной компании страны вылезти из долгов.

"Но помог ли почти миллиард гривен государственных банков уменьшить задолженность государства перед "Энергоатомом"? Увы, нет! Почти все полученные средства руководство Энергоатома списало на погашение различных штрафов и пени, которые они сами и придумали. Это означает, что долг не уменьшился, как этого обещали", - подчеркнул депутат.

Он сообщил, что из-за этого коррупционеры продолжат кричать об убытках, огромных долгах, а между тем рисовать новые штрафы и пени.

"Чтобы требовать больше денег от государства, которые пойдут не на ремонты, зарплаты или ядерное топливо, а в чьи - то конкретные карманы", - добавил Кучеренко.

При этом он подчеркнул, что после таких сделок и вчерашнего визита детективов НАБУ в Энергоатом любые выплаты компании со стороны «Гарантированного покупателя» надо временно приостановить, чтобы не допустить хищения средств госбанков.

По данным СМИ, на счет "Гарантированного покупателя" недавно поступило 5 миллиардов гривен от "Укрэнерго", которое привлекло целевые кредиты у госбанков для выплаты долгов перед инвесторами в "зеленую" энергетику. Госпредприятие выплатило 900 млн грн производителям "зеленой" энергии и 900 млн грн "Энергоатома". Таким образом, нераспределенным "гарантированным покупателем" остается 3,2 миллиарда гривен.

По мнению председателя правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков отметил, что за счет целевых средств, которые предусматривались для погашения долгов "зеленым" инвесторам, правительство спонсирует коррупцию в руководстве компании "Энергоатом".

Как сообщалось, предприятия возобновляемой энергетики подают иски по невыполнению государством своих обязанностей по оплате за выработанную "зеленую" электроэнергию и кроме "Государственного покупателя" суды начали привлекать в качестве ответчика также Кабинет министров Украины, как сторону, что подписывала меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику.

Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердил государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой "энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЭКУ решила утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.

16 декабря НКРЕКП отправила "Гарантированному покупателю" письмо с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом".