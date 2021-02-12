Показатели случаев домашнего насилия растут не из-за карантина. Это зависит от культуры людей и менталитета

Такое мнение в эфире программы «Что дальше» на канале «Знай24» высказала эксперт социально-политических вопросов, общественный деятель Инна Силантьева.

«Это зависит от культуры людей, от того, что мы смотрим много ненужных вещей, начиная с детства, – это тоже все менталитет, он вырабатывается. И часто женщины даже не понимают, что происходит домашнее насилие. Бьет – значит любит. Мы же это часто слышим от женщин, то есть они боятся. И еще проблема в том, что наши женщины позволяют это делать. Они иногда не различают, домашнее ли это насилие или они просто поругались. Это тоже связано с менталитетом наших женщин», - сказала она.

Эксперт напомнила, что с 2017 года в Украине действует классификация домашнего насилия: экономическое, психологическое и другие. И на сегодняшний день эти направления никуда не делись.

Она отметила, что на домашнее насилие смотрят дети. И это называется неполноценной семьей, потому что ребенок смотрит, как отец избивает мать или мать избивает отца.

«2% насилия над детьми в семьях – это абсолютно неправда. Потому что посчитать насилие над детьми практически невозможно. Нет реальной статистики. Ребенок до определенного возраста беззащитный», - заявила эксперт.