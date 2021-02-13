Госэкоинспекцией запланировано проведение мероприятий контроля за соблюдением природоохранного законодательства на ООО «Коксовый завод «Новомет», Змиевской ТЭС и КП «Харьковводоканал», которые являются одними из крупнейших загрязнителей окружающей среды в Украине

Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный во время рабочего совещания в Харьковской ДЕИ – говорится в новости на сайте госоргана, пишет Znaj.ua.

"Будет осуществлена плановая мера контроля на ООО «коксовый завод»Новомет". Ведь предприятие продолжает работать, несмотря на решение суда о временном прекращении его деятельности по иску Госэкоинспекции.

Сейчас «Коксохим» подал апелляционную жалобу, поэтому судебный процесс продолжается. Его ход я держу на личном контроле и отмечаю, что ГЭИ будет до конца бороться за закрытие этого предприятия», - подчеркнул Андрей Малеваный.

На территории Харьковской области также находятся 2 предприятия из рейтинга топ - 100 загрязнителей Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов-КП «Харьковводоканал» и Змиевская ТЭС.

«Уже в первом полугодии 2021 года Госэкоинспекцией запланировано проведение мероприятий контроля за соблюдением природоохранного законодательства на этих предприятиях. Сейчас специалисты ДЭИ готовят календарный план проверок, поэтому о точной дате мероприятий сообщу дополнительно», - сообщил Андрей Малеванный.

По словам чиновника, в январе Харьковщина стала лидером по количеству нарушений природоохранного законодательства.

"В течение месяца инспекторы ДЭИ Харьковской области составили 229 протоколов об административных нарушениях и рассчитали более 1 миллиона гривен убытков», - добавил Андрей Малеванный.