За прошедшие выходные 13-14 февраля произошло аварийное отключение энергоблока №2 Хмельницкой АЭС и четырех блоков угольных ТЭС

Об этом свидетельствуют данные НЭК «Укрэнерго» и Государственной инспекция ядерного регулирования Украины.

13 февраля в 10:01 при пусковых операциях на энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС сработала система аварийной защиты. Блок был подключён к сети в 09:31 15 февраля.

Также из-за повышенной нагрузки на тепловую генерацию в ночь с 14 на 15 февраля энергоблоки №3 Кураховской ТЭС и №9 Приднепровской ТЭС также останавливались в аварийный ремонт, но работники станций смогли быстро устранить дефекты и оба энергоблока утром 15 февраля уже несут нагрузку в энергосистему.

Также был остановлен энергоблок №7 Добротворской ТЭС для устранения течи в подшипнике. Энергоблок Кураховской ТЭС №7 был остановлен для устранения дефекта котельного оборудования, но для компенсации из ремонта выведен энергоблок №5 этой же станции.

Напомним, в отопительный сезон нагрузка на тепловую генерацию резко возросла из-за срыва ремонтной кампании на АЭС. Отпуск электроэнергии угольными ТЭС на 40-50% превышает показатели прогнозного баланса Минэнерго.

Существенно возросшая нагрузка на ТЭС приводит к повышению уровня аварийности блоков. По информации экспертов «Центра Разумкова», хроническая убыточность тепловой генерации привела к вынужденному снижению затрат на ремонт оборудования, что также стало причиной возросшей аварийности оборудования генерирующих компаний.