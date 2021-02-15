Ни одна объединенная территориальная община (ОТГ) в Киевской области не имеет профицитного или хотя бы адекватного бюджета

Об этом лидер общественного движения «Рідна країна» Николай Томенко рассказал в программе «Что дальше» на канале «Знай24».

«Ржищев – это вообще катастрофа. Местный помещик или олигарх провел партии Порошенко и Тимошенко. На местах если у вас есть деньги – вы франшизу купили и своих родственников позаводили по разным партиям. То есть партий много, а владелец один. И вот они у власти сегодня. Полиция переехала, по полицией поехали банки. И в городе Ржищеве, где ОТГ 17 тысяч человек, негде рассчитаться, нет ни одного банка, потому что никто их не защищает», - сказал он.

По его словам, теперь там закрывают большую больницу. Народ против этого протестует, потому что не оставляют даже первичную медицинскую помощь.

«Потому что сейчас новая идея, не знаю, кто ее придумал. Что у нас все плохо, надо с нуля строить. Поверьте мне, у нас строить что-то новое – лучше реконструировать что-то старое. Потому что больница – это диагностика самая новая и подготовленные врачи. Зачем строить новую амбулаторию, если на базе этой больницы можно сделать и сохранить», - говорит Томенко.

Эксперт заявляет, что сегодня мы стоим перед катастрофой.

«Я называю это вторым этапом уничтожения украинского села после Кагановича. Мы прекрасно понимаем, что это удар по людям с высшим образованием, потому что у них забирают работу. Пенсионеры останутся, а люди среднего возраста переедут в крупные города. И таким образом в украинских провинциях не останется людей. Это остается действительно земля, чтобы ее продать, перекупить и использовать только для обработки», - считает он.

Томенко добавил, что на этом этапе децентрализацию нужно направлять в русло, чтобы не уничтожить людей и жизни в украинской провинции.

Напомним, Томенко высказался о законе о среднем образовании.

Ранее Politeka сообщала, что Томенко раскрыл проблемы с реформой децентрализации.