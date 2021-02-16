Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции Украины, передает Znaj

Незаконная вырубка более сотни деревьев в Тернопольской области за пределами села Садки нанесла ущерб окружающей среде на 2,3 миллиона гривен.

«Лиц, причастных к правонарушению, установить не удалось. Инспекция обратилась в правоохранительные органы для открытия уголовного производства по статье 245 УК. Преступникам грозит штраф 5100-8500 гривен или ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет», - проинформировал глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

Ранее сообщалось, что территориальные округа Госэкоинспекции насчитали 6,7 миллиона гривен ущерба за нарушения природоохранного законодательства, совершенные в период с 5 по 11 февраля.

"В течение недели территориальные округа ДЭИ провели 691 проверку на 285 субъектах хозяйствования. Инспекторами составлено 695 протоколов об административных нарушениях", - проинформировал председатель ГЭИ Андрей Малеваный.

По словам чиновника, наиболее резонансный случай нарушения был выявлен в Тернопольской области.

«Коммунальное предприятие «Горводхоз» в городе Кременец осуществляло сброс сточных вод с превышением нормативов. ГЭИ подала иск в Хозяйственный суд в Тернопольской области для взыскания с предприятия убытков на сумму более 1 миллиона гривен», - отметил Андрей Малеваный.