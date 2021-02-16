Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", в 2020 году увеличила чистую прибыль на 54% по сравнению с 2019 годом – до $526 млн с $341 млн при росте маржи на 2 процентных пункта (п.п.) - до 5% с 3%.

Согласно обнародованным компанией во вторник аудированным консолидированным финансовым результатам за 2020 год, ее выручка сократилась на 3% – до $10,453 млрд, EBITDA возросла на 82% - до $2,204 млрд при росте маржи на 10 п.п. - до 21% с 11%.

Общая задолженность компании за 2020 год снизилась на 3% по сравнению с 2019 годом - до $2,937 млрд с $3,032 млрд. При этом объем денежных средств возрос в три раза - до $826 млн с $274 млн.

Чистый долг снизился на 23% - до $2,111 млрд с $2,758 млрд.

Капитальные инвестиции сократились на 37% - до $663 млн с $1,055 млрд.

Комментируя итоги 2020 года, генеральный директор компании Юрий Рыженков, слова которого в пресс-релизе, отметил, что в условиях пандемии COVID-19 "Метинвест" предпринимал меры по защите сотрудников и регионов присутствия, добиваясь прогресса в реализации проектов, связанных с экологией, взаимодействием с сообществами и корпоративным управлением (ESG). По его словам, были введены усовершенствованные медицинские протоколы на всех предприятиях, административный персонал переведен на удаленную работу. В местные медицинские учреждения поставлены тест-системы и кислородное оборудование. Он добавил, что следующая задача - поддержание бесперебойного производства на всех активах.

Предвидя сложные внешние условия, в группе в 2020 году сократили капзатраты, при этом сохранив их на приемлемом уровне. К завершенным ключевым проектам относятся запуск новой моталки модернизированного стана горячей прокатки на ММК и модернизация обогатительной фабрики на Центральном ГОКе. Проводится плановый пересмотр технологической стратегии 2030 для достижения максимального экономического эффекта.

В то же время акцент на операционных улучшениях с целью повышения глобальной конкурентоспособности себестоимости производства продукции позволил "Метинвесту" получить общий эффект в размере $376 млн в 2020 году. Возросла эффективность потребления сырья и энергоресурсов, повысилась производительность оборудования, оптимизирована логистика, улучшен продуктовый сортамент и др.

"Метинвест" адаптировал сортамент и перенаправил объемы продаж: например, больше железорудной продукции и металлопродукции направлено в Китай на фоне стремительного восстановления и масштабных инвестиций в программы экономического стимулирования", - уточнил руководитель компании.

По его словам, показатель EBITDA за прошлый год вырос на 82% по сравнению с предыдущим годом, при этом рентабельность по EBITDA увеличилась на 10 п.п. – до 21%. Сгенерировано $916 млн свободного денежного потока, что позволило втрое увеличить баланс денежных средств на конец года до $826 млн.

Кроме того, качество долгового портфеля улучшилось в результате продления сроков погашения облигаций. Впервые группа начала сотрудничать с международной финансовой организацией – Черноморским банком торговли и развития. Запущена новая программа секьюритизации для итальянских перекатных активов. Соотношение чистого долга группы к EBITDA снизилось до 1.0x по состоянию на 31 декабря 2020 года.

"В 2020 году мы внесли свой вклад в достижение сокращения выбросов углекислого газа, завершив основные работы по аглофабрике ММК, крупнейшему экологическому проекту за всю историю Украины. Реализовала рекордно высокий объем экологических инвестиций на сумму более $200 млн", - добавил Рыженков.

По его словам, наряду с реализацией инвестпрограммы в 2021 году планируется сохранить и улучшить операционную эффективность. Осуществляется работа по сохранению высокой ликвидности, рассматриваются варианты для усиления вертикальной интеграции.

"Мы благодарны нашим стейкхолдерам за поддержку в это непростое время", - резюмировал гендиректор.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".