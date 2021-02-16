Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко поддерживает создание вертикально-интегрированной компании на базе ПАО «Центрэнерго» и государственных шахт с ее последующей приватизацией.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

«Я вижу преимущества вертикальной интеграции. Вопрос только в выборе конкретных шахт, чтобы эта интеграция была действительно эффективной, были определенные синергии», - сказал он в эксклюзивном комментарии «Интерфакс-Украина».

По мнению Витренко, текущая убыточная деятельность «Центрэнерго», которое вынуждено сжигать газ для выработки электроэнергии на фоне морозов и низких запасов угля, не должна влиять на финансовую привлекательность компании как объекта приватизации.

«Цена приватизации определяется относительно будущих прибылей, а не историческими прибылями. Это (текущая деятельность – прим.) просто повлияет на финансовый результат в этом году, но приватизация - это всегда о будущем, а не о прошлом», - сказал Витренко.

Напомним, в октябре 2020 г. Кабинет Министров по предложению Фонда государственного имущества расторг договор аренды шахт «Добропольеуголь» с компанией ДТЭК, для того, чтобы создать вертикально-интегрированную компанию на базе этих шахт и ТЭС «Центрэнерго».

ДТЭК арендовал эти шахты с 2010 года. В их развитие и обновление оборудования было инвестировано более $400 млн, благодаря чему эти шахты имеют самую высокую производительность и низкую себестоимость среди всех государственных шахт.

Процесс передачи шахт в государственную собственность завершился 25 января 2021 года.