Политики, которых украинцы винят в проблемах страны, на самом деле являются производными своего народа. Так в своем блоге заявил политолог Юрий Романенко, который рассказал, почему в нашей стране такое неудовлетворительное состояние демократии, сравнив его с метафорой фильма «Гараж» Эльдара Рязанова.

«Украинское общество продолжает оставаться таким гаражом большим, в котором каждый считает что он имеет какие то-особые права, что у него какие-то особые заслуги и что он имеет особое право эти свои права предъявлять. Но когда доходит до кокретного дела, все заканчивается ссорой и вязкостью, которая не позволяет принять вообще какие-либо решения», - говорит эксперт.

Он считает, что в таком обществе ты рано или поздно приходишь к мысли, что самая правильная линия поведения - это перестать обращать внимание на визг и делать так, как тебе удобно. Романенко также отмечает, что эту стратегию приняли для себя украинские олигархи, которые понимают, что общество будет лишь «охать и ахать», и просто позволяют себе дерибанить бюджет, природные ресурсы страны и делать так, как им удобно.

«Потому что в самом низу точно такие же люди, которые ничего кроме своего маленького интереса не способны увидеть. И хорошо, если бы этот интерес им еще шел на пользу», - говорит Романенко.

Политолог отмечает, что на самом деле люди преследуют очень недальновидные интересы, которые не дадут им долгосрочной выгоды и при этом не могут рационально договариваться и принимать эффективные решения.

«Проще возненавидеть друг друга, набить пику, проклясть до 10 колена и с года в год дальше жить в этом дерьме. Поэтому в конечном итоге выигрывают те, кто более наглый, кто забивает на эти общие так называемые интересы, преследует исключительно свой интерес и концентрируется на нем», - говорит Романенко.

Он также отмечает, что те, кто кооперируется между собой, достигают больших результатов, потому что кооперация как можно большего количества человек имеет гораздо больше шансов на защиту своих интересов, чем вечно грызущаяся масса и говорит о том, что пока у нас в голове не появится калькулятор, который обсчитывает цену нашего интереса и издержки с этим интересами связаные, до того момента ничего не изменится.

«Поэтому думайте, как говорил классик и считайте. И в этом не виноват никакой Зеленский, никакой Янукович, потому что они - просто производная таких людей и такого народа. Никогда власть и простой человек не были так близки друг к другу в своей жадности и ограниченности», - заявил Романенко.

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