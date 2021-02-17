16 февраля в отеле "Riviera House" по адресу: ул. Петра Сагайдачного, 15 в городе Киеве состоялось первое оф-лайн заседание членов правления ВОО АППУ в 2021 году под председательством Президента АППУ Григола Катамадзе.

Заседание правления ВОО АППУ прошло динамично, в формате диалога и в конструктивном русле. Участники рассмотрели вопросы Повестки дня, в частности, обсудили роль и место Ассоциации плательщиков налогов Украины в общественной жизни Украины, ее краткосрочные планы на 2021 год и среднесрочные планы до 2023 года.

Также, решено рекомендовать Совету ВОО АППУ проголосовать за проведение внеочередного он-лайн в формате видео-конференции XV Съезда ВОО "Ассоциация налогоплательщиков Украины" в IV квартале 2021 года с повесткой дня:

1) Об изменении организационно-правовой формы ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины» - перерегистрация в Общественный союз до конца 2021 года.

2) помощь АО «Яр. Вал» по изменению организационно-правовой формы ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины».

3) Обновление состава руководящих органов ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины».

4) Об утверждении Стратегии Развития ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины» на 2022 – 2024 годы.

Кроме того, члены Правления ВОО АНУ обсудили и утвердили внесение изменений в Положение «О Всеукраинский рейтинг «Добросовестные налогоплательщики», Критериев оценивания номинантов Всеукраинского рейтинга «Добросовестные плательщики налогов» и формы Заявки на участие в Всеукраинском рейтинге «Добросовестные налогоплательщики», с учетом предложений территориальных отделений ВОО АНУ в регионах и в городе Киеве.

Во время заседания члены ВОО АППУ также рассмотрели некоторые текущие вопросы и приняли соответствующие решения.

Подытоживая первое в этом году заседание члены ВОО АППУ решили собираться оф-лайн 15 числа каждого месяца.