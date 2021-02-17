Когда Кабинет министров и структура по закупке вакцин начали обвинять друг друга, стало понятно, что вакцинация не начнется 15 февраля

Об этом сказала политолог Олеся Яхно в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

“Уже было понятно, что там какая-то есть проблема, потому что если началось как бы обвинение друг друга: вот эта структура, которая занималась закупкой вакцин, и Кабинет министров - когда уже они начали обвинять друг-друга кто виноват, уже стало понятно, что не будет 15 числа старта вакцинации. Но просто не надо тогда обещать. Здесь дело уже даже не в расследовании, расследование нужно проводить обязательно, но политический результат отрицательный - он уже есть. Потому что тут же нет оппонентов, правда. Тут не кто-то: ни один лагерь оппозиции, ни другой лагерь оппозиции. Это власть”, - сказала Олеся Яхно.

По ее словам, таким образом в конкретной ситуации проявились функции менеджеров. В частности, в решении реальной проблемы, связанной с вакциной.

“Потому что даже там если есть подозрение - это надо довести до суда… Мне тут кажется, что уже элемент политической оценки в данном случае - он более значим, чем, скажем, юридический результат. Потому что сам факт, что когда завалено практически все, у нас нет статистики вообще и вот выходит власть - у нас же с 15 февраля должна была начаться вакцинация. Я считаю, что это уже даже не важно, что он (премьер-министр Денис Шмыгаль - ред.) уже говорит, потому что или вы не говорите тогда, это ж не первый раз”, - добавила политолог.