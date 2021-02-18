Сколько времени существует государство, столько оно нуждаеся в бюрократии. Однако именно в наше время чиновничество приобрело небывалую власть, получив в руки средства контроля и стандартизации, которых никогда прежде не имело.

Ситуацию в программе «Романенко. Беседы» комментирует бывший депутат Верховной Рады Инна Богословская.

«Бюрократия стала отдельным классом, и это сегодня и есть та зараза, которая всё растлевает – ведь эти люди ничего не производят. Это и есть та причина, по которой Британия ушла из Евросоюза. Один британский лорд в приватной беседе объяснил мне это так. Средний житель Манчестера спросил: почему плохо пахнущий, с гнилыми зубами, брюссельский бюрократ определяет, какого цвета, формы и качества помидор я должен покупать в Манчестере и есть?», - рассказывает она.

По мнению Богословской, мы до сих пор до конца не понимаем, как произошла эта бюрократизация мира. Бюрократии важно сохранение всеобщего избирательного права – ей нравится управлять лохами. С этим связана и нынешняя деградация системы образования. Сейчас футурологи делятся на две части: одни пророчат новую эпоху Возрождения с упором на образование, а другие – новое средневековье. Они указывают, что роботизация полностью изменит рынок труда, и нужен безусловный базовый доход. Людей нужно кормить, только чтобы они не умирали от голода, а учить вовсе не нужно.

«Сейчас готовится новая идеология, которая позволяла бы держать массу в подчинении. При этом старая система образования рухнула, а новая не создана», - считает гостья программы.

Ранее, как передаёт Politeka, Инна Богословская назвала три главных навыка современного человека.

Также сообщалось о ДТП с её участием.