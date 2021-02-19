Объединение предприятий "Укрметаллургпром" выступает за пролонгацию действия экспортной пошлины на лом черных металлов еще на 5 лет для нормализации ситуации с обеспечением данным сырьем отечественных металлургических предприятий



"Я уверен, что эта мера будет поддержана – продление пошлины минимум еще на 5 лет", - заявил президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков на проходящем в комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития совещании по функционированию металлургических предприятий и их обеспечению металлоломом.



Заместитель председателя комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский пояснил, что инициатором данного совещания явился "Укрметаллургпром".



Каленков в ходе своего выступления отметил, что объединение беспокоит вопрос обеспечения сырьем украинских предприятий. При этом он указал, что сдерживающим моментом для вывоза металлолома является экспортная пошлина на экспорт лома, что позволило предприятиям улучшить обеспечение ломом.



Также глава "Укрметаллургпрома" указал на принятый летом 2020 года закон об обелении рынка лома. "И наша задача – чтобы пришли инвестиции для создания большого рынка металлолома", - отметил Каленков.



Вместе с тем президент объединения выразил опасение принятием закона об отходах, так как если он будет принят без учета предложений и замечаний промышленников, то результат может оказаться негативным, который снивелирует позитив от принятия закона о детенизации рынка лома.



В свою очередь Кисилевский выразил уверенность, что депутаты поддержат продление действия экспортных пошлин на металлолом, так как в условиях ужесточения требований к экологии данное сырье становится высоковостребованным.



"Лом – это сырье, которое позволяет снизить выбросы СО2 при выплавке стали. Поэтому это ценное сырье, и эта тема очень важна для государства. И Green Deal будет в ближайшие десятилетия определять ситуацию. И вероятно, что будут ужесточаться требования при экспорте товаров в ЕС", - подчеркнул парламентарий, указав на важность этого вопроса для государства.



Как сообщалось, с 15 сентября 2016 года экспортная пошлина на металлолом согласно принятому Радой в июле закону была повышена с EUR10/тонна до EUR30/тонна, а весной 2018 года - до EUR42/тонна. Учитывая положительные результаты действия металлургического закона и производственную необходимость предприятий, действие закона было продлено еще на год.



Рада 28 февраля 2019 года приняла за основу и в целом закон об уменьшении дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке (№9474), повысив пошлину на экспорт лома с EUR42 до EUR58 за тонну и продлив ее действие на два года. Данный закон вступил в силу 5 апреля 2019 года. При этом экспорт металлолома при поставках в ЕС осуществляется с пошлиной EUR5/тонна.