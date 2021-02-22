В Украине создадут интерактивную карту опасных объектов в прибрежно-защитных полосах

Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции, передает «Знай».

Госэкоинспекция примет участие в создании интерактивной карты прибрежно-защитных полос, где будут отображаться локации объектов повышенной опасности – свалок, полей фильтрации, складов отходов производства, чтобы обеспечить их скорейшую ликвидацию.

"Создание такой информационной системы является крайне важным, поскольку с наступлением паводков мусор и токсичные вещества из опасных объектов могут попасть в реки, которые являются источником питьевой воды для миллионов украинцев. Кроме того, загрязненные и засоренные реки представляют большую угрозу для соседних государств.

В прошлом году подобная ситуация сложилась в Закарпатской области. Сильные осадки привели к катастрофическим наводнениям, результатом которых стала «миграция» украинского мусора по притокам трансграничной реки Тиса до Республики Венгрия», - подчеркнул Андрей Малеваный во время заседания подкомитета по вопросам рационального использования водных ресурсов и мониторинга окружающей природной среды Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования.

По словам чиновника, создание интерактивной карты с локациями свалок, складов и пр. в прибрежно-защитных полосах позволит обеспечить пристальный контроль общественности за устранением опасных объектов органами местного самоуправления.

"Сейчас необходимо проведение инвентаризации участков водных объектов и их пойм Госэкоинспекцией, чтобы выявить устроенные на их территориях объекты повышенной опасности. Соответствующие локации будут отображены на интерактивной карте», - отметил Андрей Малеванный.