В чём главная проблема украинского общества? Футуролог, писатель и общественный деятель Алексей Толкачёв считает, что в любви – точнее, в её отсутствии

Своё мнение он излагает в программе «Что дальше» на канале «Знай 24».

«Мы ужасно травмированы, причём массово – украинцы не любят себя. Нас этому не научили. Советская власть учила приносить всё в жертву, жить ради «надо», ради долга. В результате люди годами занимаются работой, которую они ненавидят. На ней они оставляют энергию, жизненную радость, а потом с жутким выражением лица едут домой, и там орут на детей, жён и мужей», - рассказывает Толкачёв.

По его словам, именно этим объясняется высокий уровень бытового насилия. Люди, мягко говоря, живут неправильно – без любви. Если же человек не любит даже самого себя, он не может поделиться любовью и с кем-то другим.

«Я начал строить новую концепцию – «цивилизацию любви». Посмотрим, что из этого получится», - говорит гость программы.

Ранее, как сообщает Politeka, Алексей Толкачёв призвал соотечественников побороть свою инфантильность.

Также он предсказывал скорое разделение украинского общества на касты.