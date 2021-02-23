Политический обозреватель Всеволод Непогодин в эфире программы «Романенко. Беседы» рассказал, задумываются ли беларусы о том, кем для них является Украина и Россия.

Он говорит, что беларусы больше зациклены на своих проблемах. При этом, кто действительно хотел, уже давно уехал в Россию, а показательным был момент во время нестабильности в августе: тогда никто не ходил с российскими флагами.

«Они видят контраст между Смоленской областью и Витебской и понимают, что Витебская все-таки чище и лучше живет, поэтому никто туда не хочет. И никто особо над этими вопросами не заморачивается. Да, Россия для беларусов старший сосед союзник. Но на самом деле я считаю что Лукашенко молодец: он выкачал с Путина за транзитом энергоносителей за 20 лет правления больше 130 милиардов доларов, по оценкам. Я считаю, он абсолютно правильно делает. У нас эта модель после 2014 года уже невозможна по понятным причинам», - говорит Непогодин.

Эксперт отмечает, что в Беларуси нет публичных рефлексий насчет того, кем является для них Украина, а кем – Россия, потому что у них отсутствует живое информационное поле. Даже на Всебеларусском народном собрании все вещи заранее согласовывались и заранее были репетиции, поэтому, говорит Непогодин, инициативы и самодеятельности там нет вообще.

«И что они еще хотят, очень важный момент, как в Китае - чтоб был социальный рейтинг. Если ты где-то что-то нарушаешь - тебе немного ограничивают права, ведешь себя хорошо – права увеличиваются», - отмечает Непогодин.

Ранее Politeka сообщала, что Украина начинает покупку электричества у режима Лукашенко.

Напомним, Бондарь заявил, что Кремль ликует от покупки Украиной тока с их АЭС в Беларуси.