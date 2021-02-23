Причины недостаточных объемов угля и нарушения сроков ремонтных кампаний на АЭС и ТЭС носят экономический характер, в первую очередь объясняются дефицитом средств на энергорынке

Об этом сообщил и. о. министра энергетики Юрий Витренко во время заседания антикризисного энергетического штаба.

«Причины как недостаточных объемов поставки угольной продукции, так и низкой эффективности проведения ремонтной кампании ТЭС и АЭС, прежде всего, имеют экономический характер. Обращаю на это внимание», - заявил и. о. министра.

Он добавил, что после 15 февраля ситуацию в энергосистеме удалось стабилизировать.

"Начиная с 15 февраля, мы можем констатировать стабилизацию из ситуации с запасами на складах. 17 февраля происходит постепенное накопление угля. В частности среднесуточный объем поставок угля на все ТЭС Украины составляют 65 тыс. тонн, а средне суточное потребление – 59 тыс. тонн. На данный запас запасы угля составляют 313 тыс. тонн. Причем налажены значительные объемы поставок на все тепловые электростанции», - добавил и. о. министра.

Витренко подчеркнул, что для предотвращения повторения подобной ситуации в будущем, нужны системные экономические решения на рынке электроэнергии.

«С этой целью министерство совместно с НКРЕКП, Минфином, с участием МВФ сейчас работает над пакетом мер, которые позволят обеспечить устойчивое решение проблемы дефицита средств на рынке электрической энергии», - отметил Витренко.

В частности речь идет о решении вопроса задолженности перед производителями из возобновляемых источников, и пересмотре принципов возложения специальных обязанностей на участников рынка.

Напомним, за срыв сроков ремонтной кампании на атомных электростанциях ТЭС с октября 2020 года несут повышенную нагрузку, чтобы покрыть потребности энергосистемы.

В 4 квартале 2020 года, ТЭС увеличили производство более чем на 50% по сравнению с прогнозным балансом. Это привело к ускоренному срабатыванию запасов угля, которые на начало отопительного сезона (15 октября) составляли рекордные 2,8 млн т.

Повышенная нагрузка на ТЭС привела не только к ускоренному срабатыванию угля, а я к повышенной аварийности блоков.

В январе 2021 года НЭК «Укрэнерго» предупредило о риске веерных отключений потребителей.