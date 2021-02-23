Как известно, принцип Питера гласит: в иерархической системе каждый сотрудник объективно стремится к достижению своего уровня некомпетентности.

О том, что это означает на практике, рассказывает в своём видеоблоге экономический эксперт Алексей Кущ.

«Человек продвигается по служебной лестницы до тех пор, пока не достигнет потолка своей некомпетентности – того уровня, где его решения становятся неэффективными. Система, насыщенная такими людьми, теряет эффективность. Работать в ней продолжают лишь те, кто ещё не достиг своего потолка, а таких становится всё меньше», - поясняет он.

Итак, кабинеты на вершине власти занимают люди, которые уже достигли своего потолка. А система их замены или понижения не работает. Иерархическая система может только вытягивать этих чиновников вверх.

В таких системах все методы, направленные на ускорение кадрового продвижения – как, например, когда людей забрасывали во власть «социальной катапультой» - работают во вред системе, поскольку только ускоряют процесс достижения человеком своего уровня некомпетентности. Если бы «казак Гаврилюк» двигался вверх социальным лифтом, а не катапультой, то переходил бы с одной должности на другую и постепенно терял компетентность в течение нескольких лет.

«А так его сразу забросили в кресло народного депутата – и он ударился головой в потолок своей некомпетентности. Он оказался в ситуации, в которой практически ничего не мог сделать. И чем больше во власть будет забрасываться таких людей, тем скорее будет достигнут потолок некомпетентности», - подытожил Алексей Кущ.

Ранее, как сообщает Politeka, он предрекал окончание «нефтяного века».

Также Кущ прокомментировал перспективу догнать Польшу по уровню зарплат.