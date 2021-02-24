Украинская власть не может доступно донести гражданам информацию о вакцинопрофилактике, поэтому у нас стремительно растет уровень вакциноскептицизма.
Об этом в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил председатель Национальной медицинской палаты Украины, военный врач-эпидемиолог Сергей Кравченко.
Он рассказал, что не критикует ни одну из вакцин от коронавируса, потому что является сторонником вакцинопрофилактики. Но у Кравченко есть претензии к органам государственной власти Украины.
«У нас в стране благодаря деятельности органов государственной власти растет уровень вакциноскептицизма. У нас стабильно 2-5% населения являются антивакцинаторами. Этих людей вы ни при каких условиях не переубедите вакцинироваться самим либо вакцинировать своих детей», - говорит эксперт.
По его словам, за 2020 год количество антивакцинаторов выросло в десятки раз и продолжает расти дальше.
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«На данный момент порядка 40% населения исповедуют вакциноскептицизм. Почему? Из-за органов государственной власти Украины, которые не могут доступно донести информацию о вакцинопрофилактике», - резюмировал Кравченко.
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