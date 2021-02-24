Ежегодно из бюджета выделяют примерно 200 млн грн на содержание АРМА.

Эти данные в программе «Что дальше» на канале «Знай24» сообщает Владимир Павленко, заместитель председателя Агентства по Розыску и Менеджмента Активов.

Чиновник размышляет, для содержания каких учреждений необходимо выделять средства, а какие, кроме этого, способны зарабатывать сами. К первой группе относятся, например, Печерский районный суд, прокуратура, Государственное бюро расследований, а ко второй - АРМА.

АРМА может зарабатывать, хоть это и не основная функция. Это происходит за счет сдачи проблемных активов в управление. Владимир Павленко приводит пример с отменой ареста и необходимостью возврата имущества. «И если вы будете арендовать помещение в АРМА – вы должны понимать, что вы сделаете ремонт, но если арест отменят через месяц – вы вместе с ремонтом это все должны вернуть».

Следовательно, дешевле является арендная ставка помещения, а количество поступлений по сравнению с нормальным рынком – меньше. Распределение средств, по словам Владимира Павленко, таково: часть остается у управляющего, в частности, для ремонта и содержания помещения, а остальное – передается в бюджет.

Чиновник также добавляет, что порой АРМА получает то, что нельзя сдать в коммерческое использование, по сути, хлам, старые развалины. На вопрос, как же эффективно этим имуществом можно управлять, он отвечает однозначно: или вернуть назад, или дешево продать.

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Ранее Politeka сообщала о том, что Янченко высказалась против продажи имущества до приговора суда со стороны АРМА.