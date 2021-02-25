После внедрения новых требований Европейского зеленого курса к украинскому законодательству, Госэкоинспекция будет контролировать их соблюдение предприятиях агропромышленного комплекса.

Как пишет Знай.юа, об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции Украины.

"Сейчас Украина только в начале пути по реализации требований Европейского зеленого курса. С 1 января 2021 года началось внедрение системы мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов, которой будет охвачена деятельность всех субъектов хозяйствования, в частности, агропромышленных предприятий. Также уже подготовлен ряд законопроектов, которые позволят обеспечить реализацию зеленого курса», - пояснил глава ГЭИ Андрей Малеваный во время международного форума Agro Green Deal.

По его словам именно мощный природоохранный контроль играет важное значение в том, чтобы все эти требования выполнялись.

«Сейчас Госэкоинспекция осуществляет ряд трансформационных процессов, которые позволят улучшить эффективность контроля. Это - территориальная реформа, цифровизация инспекционной работы, обновление материально-технической базы. Уверен, эти шаги позволят обеспечить выполнение Европейского зеленого курса», - подчеркнул Андрей Малеваный.

Чиновник напомнил, что по итогам 2020 года доля агропромышленной продукции в общем экспорте Украины составила 45%. Однако несмотря на важное значение АПК для экономики, его влияние на экологию остается достаточно негативным.

"Это-истощение земельных ресурсов из-за несоблюдения севооборота, загрязнения водных объектов и значительные выбросы в атмосферу вследствие использования предприятиями устаревшего оборудования. Так, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 6,5 миллионов гектаров почв в Украине являются деградированными и не пригодными для ведения сельского хозяйства», - отметил Андрей Малеваный.