Церковь не может меняться, потому что правда Божия неизменна.

Как сообщает Центр информации УПЦ,

об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в видео, размещенном на Телеграм-канале епископа Виктора (Коцабы).

«В тяжёлые времена богоборчества мы всегда старались вести людей к Богу, напоминать человеку, что он на земле - временный житель. Земля не является местом нашего постоянного проживания, это только место, где мы должны подготовить себя к вечности. И Церковь всегда напоминает об этом людям. Но те люди, которые не хотят этого знать или забыли об этом, хотят, чтобы мы забыли о вечности и занимались земными, политическими склоками, конец которых всегда бесславен. В политике сегодня «Осанна», завтра - «Распни!», - отметил Предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрий подчеркнул, что Церковь не может меняться в угоду политическим течениям, потому что она неизменна, как правда Божия.

«Церковь никогда со своей дороги не сойдёт. И я хочу быть в этой Церкви, не хочу отпадать от Неё и того, что исповедует Церковь: любить людей, творить добро людям. А что они скажут за это про меня - Бог им судья. Я жил при советской системе, которая была намного более жестокой к Церкви, и всё равно мы шли своей дорогой, шли к Богу. Так что мы стараемся и сами идти дорогой любви и добра, и призывать к этому всех людей», - сказал Предстоятель.

Митрополит Онуфрий пожелал верующим всегда помнить, что «наш путь – за Христом, в горний Иерусалим. И на этом пути встречаются и будут встречаться преграды и трудности».

«Тот, кто идёт с верой, смирением, молитвой, победит эти трудности и достигнет своей цели. Так что не надо грустить, впадать в отчаяние, а нужно помнить, что Бог, когда посылает человеку испытание, прежде даёт ему силы для того, чтобы это испытание перенести. Господь дал нам испытания, которые есть сегодня, – значит Господь нас любит и уже дал нам силы, чтобы мы их перенесли и перетерпели», - заключил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний