Зеленая энергетика поможет Украине отказаться от использования нефти и угля, которые загрязняют окружающую среду.

Об этом в Facebook написала нардеп фракции «Голос» Леся Василенко.

«Солнце, ветер и вода – это не просто явления природы, это источники энергии. Если Украина хочет двигаться по пути зеленого курса и экологизации энергетической сферы, то нам уже сейчас нужно думать как увеличивать долю возобновляемых источников энергии в общей энергосистеме Украины», - сказала она.

По ее словам, сейчас эта доля возобновляемой энергетики в стране составляет лишь 8%, а в 2035 году государство как минимум 25% должно производить именно зеленой энергии на энергорынке.

«Старые источники, грязные источники, такие как уголь, нефть, газ – они отойдут в прошлое. А будущее именно за чистыми энергетическими источниками. Это просто, это чисто, не отнимая при этом у природы. Двигаемся по этому пути», - подчеркнула Василенко.

Как сообщалось, в феврале 12 украинских компаний купили «зеленую» энергию по цене 1,53 грн за кВт-ч у госпредприятия «Гарантированный покупатель».

Напомним, Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Д. Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на начало марта выплачено только 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

По мнению представителя Еврокомиссии в Украине Торстена Велерта, Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный 2020 года меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.