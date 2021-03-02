Нафтогаз - поставщик «последней надежды»: такой статус компания получила 10 июля 2020 и будет владеть им до 2023. Пока все видят рост цен на энергоносители и забирают платежки, но перспективы самом деле хуже, чем обещают власти.

Об этом заявил в программе «Политика наизнанку» сопредседатель общественной инициативы «Правое дело» Дмитрий Снегирев.

«Наша власть никоим образом не защищает наши интересы, фактически залезает к нам в кармане и дает наживаться недобросовестным бизнесменам», - комментирует Снегирев положение вещей в стране. Граждане, оплачивая счета за коммунальные услуги, вынуждены видеть непрерывный рост цен.

Правительство определило цену за газ до окончания отопительного сезона суммой в 6,99 грн за куб, но нужно еще добавить коэффициент транспортировки, который составляет 1,79 грн. Поэтому, как говорит эксперт, поставщик «последней надежды» будет продавать газ почти по 9 грн.

Снегирев объясняет, что проблема заключается также в том, что, с одной стороны, украинцам предлагают готовой контракт с фиксированной ценой, с другой - Нафтогаз имеет только 300 000 прямых контактов с потребителями, а это 7-9% населения. Это значит, что остальным людям придется работать с простыми облгазами, а они принадлежат олигархическим группам, поэтому цена на газ будет намного выше.

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