Правды нет, есть только многоголосица мнений, поэтому нельзя закрывать сайты, даже манипулятивные, чтобы была демократия.

Такое мнение высказал анархист Михаил Чаплыга в видеоблоге “Чаплыга без вопросов”.

“Сегодня поговорим о том, что же произошло в стране, когда отдельно взятый Голосеевский суд решил запретить сайты. Вот взял суд и запретил. Ну, с точки зрения права - в принципе, правильно. Наконец-то суд начал что-то решать, а не всякое там СНБО… Завтра запретят думать, послезавтра запретят читать. Потом будет полиция мыслей… Нам объясняют, что это все фейки, раскручивают, что это все сливные бачки и так далее”, - сказал Михаил Чаплыга.

По его словам, они думают, что можно выключить сайты и у людей не будет альтернативной точки зрения, даже манипулятивной.

“Все, что я буду говорить - оно всегда будет субъективно. Не важно, нет никакой правды или истины. Министерства правды поэтому нигде, ни в какой стране не может существовать, кроме как фашизма. Потому что никакой правды нет. Единственное, что может быть - это может быть многоголосица мнений. Субъективных, предвзятых, возможно, даже манипулятивных. А все является манипуляцией. И только тогда в стране может быть демократия”, - отметил Чаплыга.

Анархист добавил, что для того, чтобы произошло что-то серьезное - необходимо, чтобы во главе стоял субъектный, образованный и сильный человек , который мог бы вести дискуссию.

“Для того, чтобы бороться с этим, достаточно делать несколько вещей. Развивать и стимулировать критическое мышление у собственных граждан, а это значит - заниматься образованием”, - сказал Михаил Чаплыга.

Напомним, как сообщала Politeka, анархист отметил, что украинцам надо перестать бояться возмущаться и выступать за сильное государство.

Также Politeka сообщала, что Чаплыга назвал причины управленческих неудач власти.