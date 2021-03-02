Эксклюзивно для СLUTCH акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, заведующий женской консультацией КМПБ 3 Сергей Бакшеев назвал ТОП осложнений, которые могут возникнуть во время родов на дому, с которомы невозможно справиться самостоятельно.

Акушер-гинеколог Сергей Бакшеев

«Кровотечения, острая недостаточность поступления крови к ребенку — гипоксия и резкое падение сердцебиения, которое требует немедленных решений.

Неправильное длительное ведение потужного периода — до нескольких суток. Следующий пункт — возникновение слабой родовой деятельности, когда женщина истощается. И ,конечно, это осложнения, связанные с попаданием околоплодных вод в кровеносное русло , с которыми не всегда могут справиться и в родильных домах при квалифицированных бригадах. Это называется эмболия околоплодными водами.

УСРС стала первой республикой в Советском Союзе, поднявшая и изучившая тему смертности женщин от эмболии околоплодными водами. Киевская школа, надо отдать должное. Я хочу это сказать тем людям, которые до сих пор говорят про совковое акушерство, про то, что наши акушеры-гинекологи не читают западную литературу, не владеют английским языком, не публикуются в английским журналах и застряли в Советском Союзе. Это не так! Но есть осложнения, которые на дому решить невозможно и смерть женщины от кровотечения в Ровно — это типичная абсолютная ошибка человека, который находился на этих родах", — пояснил врач.