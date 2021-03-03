Государство должно помочь промышленным предприятиям провести экомодернизацию, чтобы соответствовать экологическим требованиям ЕС, а не постоянно повышать налоги на выбросы

Об этом заявил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам экономического развития Сергей Тарута, комментируя намерение властей повысить налоги на выбросы СО2, чтобы рассчитаться с долгами перед «зеленой» генерацией.



«Мы подписали соглашение по Ассоциации. Там есть четкие требования, что мы должны были сделать к какому году. С одной стороны, безусловно, нужно уменьшать экологическую нагрузку. Но это можно сделать, только полностью модернизировав наши предприятия», - рассказал Тарута.



В качестве примера такой экомодернизации он привел переоборудование завода в Алчевске, подчеркнув, что это потребовало значительного финансирования.



«Мы сделали в свое время в Алчевске, когда поставили конверторный цех, где все организованные и неорганизованные выбросы утилизировались, где мы и доменный, и коксовый, и конверторный газ дальше конвертировали в электроэнергию, построив там большую электростанцию на 300 мегаватт. Но это большие деньги», - объяснил Тарута.



По его мнению, государство должно помочь промышленности найти ресурс на модернизацию, чтобы обеспечить ее проведение в установленные сроки. Однако вместо этого, сегодня власть предлагает лишь повышать налог на выбросы СО2.



«Деньги (на экомодернизацию, - ред.), естественно, нужно откуда-то взять, для этого они должны быть дешевые и длинные. И это задача государства – помочь нашим предприятиям найти ресурсы для полной модернизации», - резюмировал Тарута.



Желание расплатиться эко-налогом с «зелеными» нардеп назвал нелогичным, и еще раз подчеркнул: власти не должны лоббировать интересы одной отрасли в ущерб другим.



«То, что делается сейчас, вообще абсурд. ЕС будет требовать ограничивать выбросы, чтобы мы соответствовали их требованиям, и нам обязательно нужно будет делать модернизацию, на которую нужны деньги. А то, что делается сейчас, - это лоббирование энергетиков в ущерб другим отраслям», - заявил Тарута.



Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что для проведения экомодернизации промышленности необходимы инвестиции, финансовые стимулы и помощь от государства, а не увеличение налогового давления на предприятия.



В свою очередь президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что правительству следует выполнять свои обязательства перед «зелеными» энергетиками за счет средств госбюджета, а не путем постоянного повышения налогов для промышленности, в том числе на выбросы СО2.