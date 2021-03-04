Инициатива Минифраструктуры ограничить срок эксплуатации железнодорожных вагонов противоречит европейским директивам, которым Украина обязалась следовать в соответствие с Соглашением об ассоциации с ЕС. Об этом заявила президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж/д перевозок, Наталья Петриченко, комментируя соответствующий проект приказа министерства, обновленный вариант которого появился на сайте ведомства.

«Этот документ противоречит европейским директивам. У нас Cоглашение подписано об ассоциации, и мы должны, в частности Укрзализныця и Мининфраструктуры обязаны следовать этой позиции государства. Если государство подписало Соглашение, если мы приводим свои нормативно-правовые акты в соответствие с европейскими директивами, то мы должны быть последовательны, и это должна быть последовательная работа всеми органами центральной исполнительной власти», - сказала Петриченко.

Также, по ее словам, содержание приказа не соответствует его названию, так как в ведомстве говорят о некоем порядке списания вагонов, но никакие конкретные механизмы не предлагаются, так как они даже не разработаны.

«Проект называется «Порядок встановлення заборони експлуатації…». При этом никакого порядка и механизма в нем нет. То есть, название документа не соответствует внутреннему содержанию документа. Мы вообще не понимаем, как будут осуществляться нормы приказа. Ведь такого «порядка» нет до настоящего времени», - пояснила эксперт.

Кроме того, она отметила, что в обновленном проекте приказа Мининфраструктуры об ограничении сроков эксплуатации вагонов нет существенных изменений, по сравнению с предыдущей версией.

«Мы категорически против данного проекта приказа. И все так же считаем, что только собственник вагонов должен распоряжаться своими вагонами и устанавливать тот срок, который этот вагон будет работать», - сказала Петриченко.

Напомним, в прошлом году Государственная регуляторная служба (ГРС) не согласовала проект приказа, которым Мининфраструктуры собиралось сократить срок эксплуатации грузовых вагонов. Но в ведомстве подготовили новый проект – который, впрочем, практически ничем от предыдущего не отличается.

Европейская Бизнес Ассоциация заявила, что предложенный Мининфраструктуры порядок списания грузовых вагонов должен быть доработан, поскольку в обновленной редакции документа по-прежнему предлагается значительно ограничить срок эксплуатации специализированных грузовых вагонов, что вызовет их острый дефицит на рынке перевозок.

В свою очередь народный депутат Сергей Магера заявил, что власть не услышала бизнес в вопросе ограничения сроков эксплуатации железнодорожных вагонов, поэтому новый проект приказа МИУ все еще нуждается в серьезной доработке.