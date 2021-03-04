Украина известна во всем мире своими достижениями в авиастроении. 13 января Кабмином была принята программа развития аэрокосмической сферы, которая предусматривает финансирование авиакосмической отрасли.

По мнению экономиста Алексея Куща, аэрокосмическая сфера находится в состоянии упадка и эта программа это очередная «болванка» от власти. Об этом он рассказал в своем блоге «Честный взгляд на экономику».

«Недавно Кабмином была принята программа развития аэрокосмической отрасли, которая предусматривает предоставление финансовой поддержки в размере 1-2 млрд грн в год. Это очень мало. Власть поощряет принцип постепенного уничтожения этой отрасли», - заявил Кущ.

По мнению эксперта, власть делает «мягкую эвтаназию» аэрокосмической отрасли, то есть лишает её возможности развиваться и выделяет минимальные средства, чтобы эта сфера просто не исчезала.

«Дело в том, что в этих учреждениях накопленный большой объем разработок и информации. А главное это носители этих знаний, если эта отрасль исчезнет – специалисты разъедутся по всему миру, что не в интересах нашего инвестора США, который особо не желает получения наших разработок Китаем. Поэтому власти выгодно просто удерживать эти предприятия на как можно меньшем финансировании, чтобы хватало лишь на фактическое существование. Со временем разработки потеряют ценность и власть сможет «распилить» аэрокосмическую отрасль», - сказал Кущ.

Эксперт также добавил, что второй почти достроенный самолет «Мрия» простаивает в ангаре завода «Антонов» и по меркам государства достроить его почти ничего бы не стоило, но почему-то строительство в состоянии «заморозки».

Напомним, Politeka публиковала мнение Куща, что наука деградирует на государственном уровне.

Ранее Politeka распространяла заявление Лося, что Украина работает над разработкой собственной беспилотной боевой авиации.