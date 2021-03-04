Необходимо прекратить эксперименты с назначением непрофессионалов на ключевые государственные должности в Украине. Об этом заявил известный актер и телеведущий, народный артист Украины Петр Мага в программе «Диалоги с Макаренко».

В качестве примера он вспомнил эпизод культового фильма, в котором вновь назначенные революцией кадры действовали непрофессионально.

«Умный «правильный» большевик говорит работнику царской таможни: «А вы бы его научили, господин хороший!». Простите, а чему учить?! Зачем трогать профессионалов? Почему я должет дурака учить чему-то? Раньше говорили, что на ведущие посты в государстве нельзя брать родственников, кумовьев. А сейчас из пределов одного телевизионного шоу все руководство государства. Когда состоялись предварительные выборы президента, мне было 48. Если он (действующий президент Украины - Ред.) пробудет на посту до конца срока, мне будет 53. Я не хочу терять пять лет для того, чтобы кто-то на мне тренировался», - констатирует руководитель киевского театра «Личности».

Он подчеркивает, что каждый должен заниматься своим делом, причем профессионально. Особенно это касается высшей государственной должности.

«Я абсолютный невежда в государственном управлении. Я юридически необразованный человек. Я не люблю, когда меня поливают грязью с утра до ночи, и я вижу, что это очень не нравится нынешнему президенту. Но хотел бы напомнить слова Гарри Трумэна: «Если ты боишься жары – не лезь работать на кухню». Если ты полез туда – будь готов к тому, что тебя будут топтать ногами. Каждый должен заниматься своим делом. У нас есть множество умных людей, владеющих своей профессией», - рассуждает Мага.

«Хотите, чтобы вас возглавляли профессиональные люди? Соберите совет старейшин. Не надо собирать наблюдательные советы! Они очень дорого стоят нашему государству. Я лично знаю голову одного наблюдательного совета, которому очень нравится здесь. За рубежом его ждет не очень молодая жена. А сюда он приезжает и занимается благотворительной деятельностью. На честно заработанные деньги иногда снимает яхту, приглашает молодых красивых девушек, которые, наверное, очень хотят покататься по Киевскому морю. Он их катает бесплатно и еще доплачивает. Те гулянки видят все, кто рядом. Но все хорошо. Зачем ему ехать домой?», - резюмирует он.

Недавно Politeka сообщала, что Чорновил посоветовал власти «почистить скелеты в шкафу».

Раньше Politeka сообщала, что Николай Томенко раскрыл парадоксы и цинизм украинской политики: «До сих пор вне закона…» https://politeka.net/politics/312982-nikolay-tomenko-raskryl-paradoksy-i-cinizm-ukrainskoy-politiki-do-sih-por-vne-zakona

Известно также, что Пинчук поставил малоизвестную киприотку руководить британским EastOne.