Националисты требовали от мэра столицы перестать покрывать коррупционеров.

Об этом сообщили в партии, пишет «Знай».

Киевская ячейка «Национального Корпуса» корпуса вышел на протест под стены КГГА. Около 100 человек, в основном – представители молодежи – развернули баннеры со своими требованиями.

В частности, спикеры политической силы требуют уволить главу департамента земельных ресурсов Петра Оленича, Департамента транспортной инфраструктуры Валентина Осипова и заместителя мэра Александра Густелева. По словам представителей Нацкорпусу, киевская власть должна обеспечить объективное расследование коррупционных махинаций вышеуказанных лиц и, в случае выявления факта коррупции, привлечь их к уголовной ответственности. Также на акции обратились и к киевскому председателя, чтобы он дал развернутый отчет о деятельности своих подчиненных, подозреваемых в коррупции.

Напоминаем, ранее Национальный Корпус провел акцию под Департаментом земельных ресурсов и Департаментом транспортной инфраструктуры. Активисты ставили за требование уволить руководителей департаментов из-за подозрения их причастности к коррупционным махинациям.