В Украине до сих пор нет закона о криптовалютах, и неизвестно появится ли он в ближайшие месяцы.

Об этом сказал украинско-американский бизнесмен и эксперт в области криптовалют Марк Гинзбург в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

“Вы сказали, что приход его к власти ознаменовал закон о виртуальных активах. К сожалению, это не так. Закон до сих пор, Зеленский сколько там, уже два года у власти, закона до сих пор нет. Есть проект закона. Более того, закон даже был принят Верховной Радой в первом чтении. Но только в первом чтении. Второе чтение - оно сначала предполагалось, что будет в феврале, а сейчас оно сдвинулось на апрель, и более того (я просто хорошо знаю все нюансы) - если еще пару месяцев назад после принятия его в первом чтении были достаточно серьезные такие оптимистические надежды, что этот закон будет принят и во втором чтении - сегодня уже достаточно четко обозначились противники”, - сказал Марк Гинзбург.

Он отметил, что эти противники имеют фракционную и партийную принадлежность.

“Он не только, этот закон, не появился с приходом Зеленского, его до сих пор еще нет. И появится ли он в ближайшие месяцы… Сегодня биткоин становиться совершенно официальным таким финансовым инструментом”, - подчеркнул бизнесмен.

Напомним, как сообщала Politeka, экономист и политолог Алексей Кущ дал прогнозы по инвестициям в биткоин.

Также Politeka сообщала, что Бизяев отметил, что центр влияния перешел с Уолл-стрит к Кремниевой долине.