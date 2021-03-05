Госэкоинспекция привлекла бизнес и общественность к работе по интеграции украинского законодательства в европейское

Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции, пишет «Знай».

В Госэкоинспекции начала работу рабочая группа по вопросам практики применения законодательства в сфере природоохранного контроля. В нее вошли представители бизнеса и общественности, которые будут работать над приведением украинского законодательства к европейским требованиям.

«Цель рабочей группы – приведение украинской законодательной и нормативно-правовой базы в части осуществления экологического контроля в соответствие с требованиями европейского законодательства. И эта трансформация обязательно должна учитывать интересы всех сторон-и бизнеса, и граждан», - пояснил глава Госэкоинспекции Андрей Малеванный.

Во время первого заседания группы было заострено внимание на требованиях Европейского зеленого курса, который сейчас внедряется в ЕС.

"Рабочая группа будет нарабатывать проекты нормативно-правовых актов, которые позволят обеспечить реализацию зеленого курса. Прежде всего, это методика, с помощью которой ГЭИ сможет проверять отчеты предприятий по выбросам парниковых газов. Также активно будем сотрудничать с бизнесом, предоставляя консультации по законодательным нововведениям", - подчеркнул Андрей Малеваный.