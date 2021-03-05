Госэкоинспекция привлекла бизнес и общественность к работе по интеграции украинского законодательства в европейское
Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции, пишет «Знай».
В Госэкоинспекции начала работу рабочая группа по вопросам практики применения законодательства в сфере природоохранного контроля. В нее вошли представители бизнеса и общественности, которые будут работать над приведением украинского законодательства к европейским требованиям.
«Цель рабочей группы – приведение украинской законодательной и нормативно-правовой базы в части осуществления экологического контроля в соответствие с требованиями европейского законодательства. И эта трансформация обязательно должна учитывать интересы всех сторон-и бизнеса, и граждан», - пояснил глава Госэкоинспекции Андрей Малеванный.
Во время первого заседания группы было заострено внимание на требованиях Европейского зеленого курса, который сейчас внедряется в ЕС.
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"Рабочая группа будет нарабатывать проекты нормативно-правовых актов, которые позволят обеспечить реализацию зеленого курса. Прежде всего, это методика, с помощью которой ГЭИ сможет проверять отчеты предприятий по выбросам парниковых газов. Также активно будем сотрудничать с бизнесом, предоставляя консультации по законодательным нововведениям", - подчеркнул Андрей Малеваный.