Импорт электрической энергии из России и Беларуси приводит к остановке блоков украинских электростанций.



Об этом заявил экономист Олег Пендзин в эфире телеканала «Украина24».



«Однозначно импорт останавливает наши энергоблоки, уменьшает доходы наших энергогенерирующих компаний, и как следствие, уменьшает доходы наших шахтеров. То есть, все то, от чего в той или иной степени зависит стабильность украинской экономики и ее рост», - заявил экономист.



По его словам, вопрос запрета импорта стоит на повестке дня в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО).



«Насколько я знаю, уже по этому поводу обсуждалось и в экспертной среде достаточно активно, и в кругах народных депутатов. Насколько я знаю, этот вопрос должен был подниматься и на Совете безопасности и обороны», - добавил экономист.



Напомним, в прошлом году импорт электроэнергии из России и Беларуси стал причиной крупнейшего за все годы независимости кризиса на энергетическом рынке, который вылился в миллиардные убытки и остановку шахт.



Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси в январе, а напрямую из России – в феврале 2021. С начала года было импортировано почти 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.



Крупнейшим импортером является «Днепроспецсталь-Энерго» Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании «ДЕ Трейдинг» Максима Ефимова и «ЭРУ Трейдинг» Ярослава Мудрого.