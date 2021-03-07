Фёдор Христенко, депутат ОПЗЖ, представитель «старых криминальных донецких» и по совместительству заместитель в ВСК Укрзализныци, тесно связанный с такими криминальными личностями, как Александр Батурин, который является приближённым Юрия Иванющенко (Енакиевского), в 2019 году на праздновании дня рождения жены Христенко в Москве, где устроил вечеринку стоимостью более 1 млн долларов, совершил ряд встреч с представителями ДНР для заключения или подтверждения контрактов поставок угля

По версии издания, у Фёдора Христенко была встреча с Денисом Пушилиным на которой они обсуждали торговлю углём с и на территории не подконтрольных Украине территорий ДНР, ЛНР, сообщает Антикор . С 2017 года жена Марина Христенко была более 10 раз в Москве, что самое интересное, она передвигалась большинство раз железнодорожным сообщением, а не самолётом, хотя могла бы позволить себе и чартерными самолётами летать.

Как мы ранее сообщали в журналисткам расследовании, именно торговля углём с неподконтрольными территориями является основным видом бизнеса и заработка Фёдора Христенко. Вторым по доходности бизнесом является активная торговля с российскими государственными структурами которые находятся под санкциями за пособничество терроризму и посягательству на территориальную целостность, множество фиктивных фирм и отмывание коррупционных доходов, вывод средств в РФ, всё это про деятельность и ставленника донецкого депутата Фёдора Христенко.



Примечательно, что ранее США ввели санкции против фирм и их представителей, которые занимались торговлей углём с территорий ОРДЛО и поставляли его в Польшу, хотя на территории Украины продолжают работать подобные схемы без всяких ограничений и санкций.



А сейчас Фёдор Христенко является заместителем ВСК (временная следственная комиссия) по вопросам проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця". И появляется резонный вопрос к Зеленскому и спецслужбам, действительно ли факт участия данной особы в работе ВСК настолько обоснован что для вопроса проверки стратегического предприятия УЗ, был привлечён человек, который заинтересован в прямой и бесперебойной торговле углём с неподконтрольными территориями Украины для собственной выгоды, который связан с криминалитетом, который финансово поддерживал сепаратисткие настроения в Донецкой области? У которого задекларирована надвижимость в Москве с паркоместами и имеется второе гражданство.