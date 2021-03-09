Украинский шоумен и член партии «Голос» Сергей Притула объявил о своем уходе из телепрограммы «Где логика?» на «Новом Канале» Виктора Пинчука, поскольку конечными бенефициарами формата данного шоу являются граждане Российской Федерации.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление Притулы в соцсети Facebook.

«Сегодня (9 марта, – прим.) в эфире «Нового канала» будет показан первый из 15 выпусков программы «Где логика?», которую «Новый» снимал в ноябре прошлого года. 15 выпусков – это первый сезон этого шоу на «Новом». Первый и последний с моим участием в нем в качестве ведущего. Как и обещал, в случае, если информация о конечных бенефициарах формата с российскими паспортами подтвердится, ноги моей в этом шоу больше не будет. Так вот, не будет», – отметил Притула на своей странице в социальной сети Facebook.

В начале 2021 года Притула обратился к руководству «Нового канала» с требованием указать конечного бенефициара лицензионного продукта программы «Где Логика?». Тогда он заявил, что в случае, если за этим продуктом «реально торчат российские ушки, то ноги моей в следующих сезонах этого проекта больше не будет».

Напомним, ранее Нацсовет по телевиденью и радиовещанию обнародовал информацию о том, что часть медиа-активов Виктора Пинчука оформлены на гражданку России Елену Тимкину. Россиянка Тимкина оказалась держателем доли в «Русском Радио» и «Радио Rocks».