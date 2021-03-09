Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции
Госэкоинспекция с помощью спутниковых ретроспективных снимков обнаружила захоронение большого количества отходов на земельном участке предприятия ООО «Эко-Лидер Т», что в Тернопольской области, пишет znaj.ua.
«Мы получили обращение о нарушениях законодательства в сфере обращения с отходами предприятием ООО «Эко-Лидер Т» в Тернопольской области. Деятельность предприятия, что находится по указанному юридическому адресу, не проводилась, поэтому проверку провести не удалось.
Чтобы установить факт нарушения, ДЭИ обратилась в Государственное космическое агентство с просьбой предоставить спутниковые снимки этого земельного участка в ретроспективе», - рассказал председатель Госэкоинспекции Андрей Малеванный.
На полученных от агентства фото зафиксировано увеличение площади свалки на участке с 5 до 9,1 гектара в течение 2018-2020 годов.
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"Размер убытков от засорения земельных ресурсов предварительно составляет почти 80 миллионов гривен. После проведения проверки объекта инспекция рассчитает точную сумму ущерба», - подчеркнул Андрей Малеванный.
Госэкоинспекция уже направила письмо в Службу безопасности Украины относительно открытия уголовного производства.
«Также ГЭИ готовит представления об аннулировании разрешений, выданных ООО «Эко-Лидер Т», ведь субъект хозяйствования не осуществляет деятельность по месту нахождения юридического адреса», - добавил Андрей Малеваный.