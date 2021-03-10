- Я получаю от этого невероятное удовольствие. Я практически провокатор в украинском шоу-бизнесе, - с улыбкой говорит Поплавский.

На сцене дворца «Украина» со своими композициями выступят не только легенды украинской музыки, но и молодые исполнители. Да, они только начинают свой творческий путь, но уже стали любимцами меломанов. Также заслуженное внимание получат те, кто написал песни, которые уже стали настоящими хитами. «Нам есть кем гордиться! Украинский композиторов и авторов известных хитов, которые поет вся страна, должны знать и уважать », - подчеркнул Олег Винник.