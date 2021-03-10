В последнее время Украину буквально захлестнула волна самоубийств подростков. Они глотают таблетки и выпрыгивают из окон. В Сети много информации о том, что виной тому смертельные челленджи в социальных сетях. Кто же за всем этим стоит?

Кандидат наук, медицинский психолог, суицидолог, аддиктолог, эксперт по психологической кибербезопасности, Президент Междунарожной ассоциации независимых экспертов медиапространства, МАНЕМ Наталия Бугаева эксклюзивно для Сlutch рассказала о том, кто на самом деле руководит так называемыми "группами смерти" в социальных сетях.

"Кто же находится по ту сторону экрана? Это не какой-то обезличенный куратор или человек, относящийся к какой-то определенной категории. Нужно исходить из того, что кому-то может быть выгодна психологическая дестабилизация населения. Мы должны понимать, что это может быть частью информационной войны, в которой находится сейчас Украина.

Еще три года назад я написала статью в научный журнал, в которой говорила о том, что все эти явления деструктивных суицидальных всплесков будут протекать волнообразно. Вполне вероятно это связано с тем, что дестабилизировать ситуацию в стране в рамках информационной войны можно через наиболее уязвимую часть населения. Потому что когда гибнет или травмируется ребенок, то это отражается и на тех, кто с ним учился, и на обществе в целом», ­- сообщила врач.

Наталья отметила, что быть по сторону экрана могут мошенники, злоумышленники, подростки, которые таким образом самоутверждаются, и даже террористы.

"Этим могут пользоваться террористические организации. Это связано с тем, что иногда дети получают непонятные задания. Например, пойти в какое-то место, взять рюкзак и перенести его в другое место. Он маленький, его могут не заметить и не заподозрить.

Также важно понимать, что происходит определенный отбор. Поскольку в заданиях из серии "нарисуй какое-либо изображение на руке" не говорится о том, что это нужно вырезать лезвием. И дети сами принимают решение, как это нужно сделать. Детей, которые преодолели инстинкт самосохранения и нанесли себе самоповреждения, отрабатывают более тщательно.

Для того, чтобы ребенок был открыт для внешнего манипулирования, кураторы ловят его на том, что он ни с кем не может поделиться своими проблемами. И входя в такую группу ребенок рассказывает о своих проблемах и находит вроде бы сочувствие кураторов.

Еще один важный момент. Поскольку ребенок сам себе наносит эти повреждения, то потом его очень легко обвинить в том, что у него вообще были суицидальные наклонности и мол какие претензии.

Более того, детей заставляют ночью не спать, их вводят в измененное состояние психики и ребенок перестает понимать, где реальность, а где сон. И фраза куратора "Ты сейчас спишь и для того, чтобы ты проснулся тебе нужно открыть окно и сделать шаг" дети воспринимают реально. Они действительно думают, что проснутся", - сообщила суицидолог.

Полный ответ на этот и другие вопросы смотрите в интервью Наталии Бугаевой для Клатч Онлайн: