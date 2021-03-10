В последнее время Украину буквально захлестнула волна самоубийств подростков. Они глотают таблетки и выпрыгивают из окон. В Сети много информации о том, что виной тому смертельные челленджи в социальных сетях.

Кандидат наук, медицинский психолог, суицидолог, аддиктолог, эксперт по психологической кибербезопасности, Президент Междунарожной ассоциации независимых экспертов медиапространства МАНЕМ Наталия Бугаева эксклюзивно для Сlutch рассказала о том, почему дети вступают в "группы смерти" или участвуют в смертельных челленджах.

"Во-первых, мы должны понимать, что первичная социализация ребенка происходит в семье, поэтому очень важно, какие основы в ней заложены.

Вторичная — среди сверстников. И сейчас она во многом происходит в интернете. Дети в интернете не только общаются и обучаются, но и, к сожалению, могут сталкиваться с определенными угрозами. Это происходит потому что у них психика еще находится в стадии формирования, потому мы и говорим, что они еще несовершеннолетние.

Эмоционально-волевой контроль у них еще не развит, нет определенных моделей поведения (их они могут черпать из фильмов, интернета, видеороликов). Иногда видя определенную информацию, дети не могут оценить насколько она может быть опасной или безопасной. Это происходит потому что призывы типа "попробуй что-то сделать и посмотри, что выйдет" дети в силу отсутствия опыта не воспринимают как реальную угрозу.

И вот именно в этом отношении очень важно, чтобы были взрослые, с которыми ребенок не побоится посоветоваться, прежде чем что-либо сделать", - сообщила Наталия Бугаева.

Наталия отметила, что по сторону экрана могут быть мошенники, злоумышленники, подростки, которые таким образом самоутверждаются и даже террористические организации.

Полный ответ на этот и другие вопросы смотри в интервью Наталии Бугаевой для Клатч Онлайн: