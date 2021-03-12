У дела об убийстве донецкого бизнесмена Евгения Щербаня непростая судьба. Часть томов дела в 2014 году оказалась в Крыму, который был аннексирован Россией, и для украинского правосудия недоступна.

Положение дел в эфире программы «Что дальше?» на канале «Знай 24» проясняет бывший депутат Верховной рады Украины VI и VII созывов, председатель Луганской областной государственной администрации, руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль.

«В Крым вывезены тома дела Щербаня, которые относятся к 2013 году, после того, как Генеральная прокуратура придумала, что это убийство заказала Юлия Тимошенко. Тогда она находилась в заключении. Я был в той комиссии, в качестве депутата Верховной Рады, первого заместителя главы комитета по вопросам организованной преступности. Мы тогда доказывали, что она к этому делу абсолютно не имеет отношения», - рассказывает Москаль.

По его словам, в то время Руслана Щербаня поймали на лжи. Москаль тогда с ним знаком не был, но как раз в ходе этого дела познакомился с ним. И на вопрос, зачем он лезет в дело, где его руками другие таскают каштаны из огня, от всего отказался.

«Мы стали поддерживать дружеские отношения. И когда начались все эти события, он обратился ко мне с просьбой представлять его интересы, а я не мог ему отказать», - говорит гость программы.

Ранее, как сообщает Politeka, Геннадий Москаль уже высказывался относительно дела об убийстве Евгения Щербаня.

Также он прокомментировал фильм «Наследник»