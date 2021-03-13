Случаи браконьерства на Черном море будут фиксироваться с помощью дронов.

Как сообщает Знай.юа, об этом сегодня сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный.

Он также добавил, что совместно с представителями Государственной пограничной службы ДЭИ планирует усиление мер контроля в морской акватории.

Так, для выявления нарушений будут использоваться дроны, которые ДПС активно использует в своей работе.

"С помощью беспилотников пограничники осуществляют обследование морской акватории. Нередко ими выявляются и нарушения природоохранного законодательства, в частности, факты браконьерского промысла. В случае выявления таких случаев Госпогранслужба будет передавать информацию ДЭИ. На основе этих данных инспекция сможет провести внеплановую проверку, привлечь нарушителей к ответственности и конфисковать незаконные орудия лова", - уточнил глава ведомства.

Андрей Малеваный также отметил, что такое сотрудничество является крайне важным для противодействия браконьерству, ведь ежегодно объемы незаконного вылова рыбы растут. В 2019 году ГЭИ составила 3680 административных протоколов на нарушителей правил рыболовства, а в 2020 году это количество составило уже 5286. И это только выявленные случаи. Значительное количество фактов браконьерства остается в тени.