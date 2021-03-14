Госэкоинспекция будет проводить совместные мероприятия природоохранного контроля с привлечением оборудования, которое имеет на балансе местная власть Одесской области

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, пишет Znaj.ua.

«В частности, планируется проконтролировать предприятия, которые расположены вблизи Куяльницкого лимана, на соблюдение нормативов по сбросу сточных вод, а также в части обращения с отходами», - цитирует чиновника пресс-служба ведомства.

Глава ГЭИ также добавил, что инспекция планирует проверку полигона «Дальницкие карьеры».

«Во время прошлого мероприятия контроля там было выявлено около 30 нарушений природоохранного законодательства. В этом году полигон оснастили новой станцией дегазации, но надеюсь, предприятие и в дальнейшем будет модернизироваться», - подчеркнул глава Госэкоинспекции.

Также планируется усилить природоохранный контроль в сфере добычи полезных ископаемых на территории области – песка, гранита, гравия и тому подобное, путем проверок крупнейших добывающих предприятий.