Во время поста человек делает себя способным снова войти в Рай
Как сообщает Центр информации УПЦ, со ссылкой на news.church.ua об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в проповеди во время Чина прощения в Киево-Печерской лавре.
«Пост - это время обновления человека, духовного обновления. Пост - это время, когда мы излечиваем те раны, которые наносит нам грех. Пост - это время, когда человек освобождается от власти диавола и делает себя свободным во Христе», - напомнил Митрополит Онуфрий.
Предстоятель подчеркнул, что пост не является временем только скорби.
«Если там и есть скорбь, то только когда я скорблю о том, что не могу освободиться от того греховного ига, которое тяготеет на мне. Это единственная скорбь, которая в посте должна присутствовать. Других скорбей там не может быть», - сказал Предстоятель.
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По словам Блаженнейшего, постящийся должен быть «бодрым и великодушным», а воздержание от пищи необходимо, но составляет лишь малую его часть.
Митрополит Онуфрий посоветовал каждому верующему подобрать себе пищу, которую ему лучше употреблять в пост. При этом лучше есть чаще, но немного, чем «держать строгий пост несколько дней, а потом съесть столько, что уже не можешь дышать».
Предстоятель призвал к посту в пище обязательно присоединить молитву.
«Молитва и пост - эти те два крыла, с помощью которых человек взлетает на Небо, поднимается по ступеням духовного совершенства», - сказал он.
Митрополит Онуфрий пожелал, чтобы Господь укрепил каждого и помог идти путем Великого поста, «чтобы мы в радости встретили великий праздник Светлого Христового Воскресения - праздник, который напоминает нам о том, что Господь Своим Воскресением разрушил ад и отнял силу у смерти, и вернул нам утерянный Рай».