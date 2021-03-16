Какие сложности и опасности, какие подводные камни существуют в деятельности застройщика?

На этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» отвечает коммерческий директор компании-застройщика «ZIM Capital Group» Евгений Негур.

«Законодательство, которое регулирует строительную сферу, постоянно меняется. Мы знаем о падении «Укрбуда», об «Аркаде», о Войцеховском. Законодательство маленькими шажками двигается вперёд. Оно ставит нам как застройщику палки в колёса в получении документов, но для потребителей это огромный плюс. Раньше можно было начинать строительство, не получив технических условий на воду или электричество, но сейчас это невозможно», - рассказывает он.

По словам Негура, сейчас строятся жилые комплексы после полной экспертизы, так что в ходе строительства нельзя отклониться от согласованных параметров. В нормах прописано количество школ и детских садов. Сейчас идёт привлечение партнёров для реализации этих норм. Также в электронном реестре прописано целевое назначение земельных участков.

«В современных жилых комплексах, как того требует нынешнее законодательство, есть правильное целевое назначение земли, есть экспертиза на весь проект полностью, есть технические условия на воду, канализацию, электричество и прочие блага», - подчёркивает Евгений Негур.

Ранее, как сообщала Politeka, застройщик Максим Микитась призвал президента Владимира Зеленского вмешаться в его дело.

Тем временем застройщика Владу Молчанову обвинили в рейдерстве.