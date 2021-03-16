Как сообщает Рoliteka, политолог Руслан Бизяев в своем блоге заявил, что страны, умеющие мыслить на перспективу, уже разрабатывают технологии для развития космической экономики. Первой стадии в этой сфере освоения космоса он называет строительство промышленной лунной базы.

Отвечая на вопрос о том, есть ли в этом бизнес, Бизяев напомнил скандал двухлетней давности о попытке Трампа купить Гренландию. Тогда Трамп пробросил мысль, а не купить ли у Дании эту заморскую территорию, ибо она чрезвычайно богата редкоземельными элементами. И даже назывались суммы от нескольких десятков до нескольких сот миллиардов долларов.

«Ну так вот в поясе астероидов этих редкоземельных элементов в сотни миллиардов раз больше. А деньги сейчас печатают триллионами. Вот вам и бизнес. Не всё же их на пособия раздавать. Страны, которые умеют мыслить на перспективу, уже активно разрабатывают необходимые технологии и инфраструктуру», - рассказал Бизяев.

Он говорит, что первым пунктом нового освоения космоса является строительство промышленной лунной базы и космической «ремонтно-заправочной» станции между Луной и Землей. Эти планы были озвучены в США, а активно воспроизводятся, несомненно, Китаем.

«Стартовой задачей является получение на Луне необходимых компонентов, прежде всего топлива. Основным межпланетным топливом являются вода, водород и кислород. Топливо составляет основную массу космических кораблей, поэтому возить воду с Земли катастрофически невыгодно. По имеющимся оценкам, лунное топливо почти в тысячу раз дешевле земного, что означает, что его добыча – критическое условие для любых крупных космических миссий», - говорит политолог.

Предполагается, что сама сборка кораблей для полетов к другим планетам и астероидным поясам может также производиться в космосе, что означает, что и металлы тоже целесообразно добывать там.

«Луна является крупным источником многих актуальных металлов и кислорода. К примеру, британская компания Metalysis сумела выделить почти весь кислород из реголита – лунной породы, в которой он составляет почти 43%. На сегодня критическое значение имеют технологии переработки реголита в условиях низкой гравитации и невесомости, что откроет путь для полномасштабной космической промышленности», - заявил Бизяев.

Он отметил, что сейчас ученые имеют неравный доступ к космическим материалам: НАСА, одно время активно делившееся с миром лунным грунтом, в последнее время ревностно относится к каждому грамму материала. В этой ситуации Китай жизненно нуждается в тех 2 кг лунного грунта, которые привезет его космическая миссия, к тому же собранного в уникальном геологическом месте Луны, где никогда ранее не садились земные аппараты.

«Современная геологическая карта Луны показывает вероятные места таких месторождений, в которых может быть, по некоторым оценкам, миллиард тонн железа, миллионы тонн никеля, сотни тысяч тонн кобальта, тысячи тонн платины. Все эти материалы могут быть полезными не только для космической сборки, но и частично для доставки на Землю, то есть космическая экономика повлияет и на планетарную», - заявил политолог.

Ранее Politeka сообщала, что огненный шар рухнул на Землю из космоса, очевидцы успели все заснять: "В 40 раз превышал скорость звука".

Напомним, Бизяев заявил, что мир развивается с такой скоростью, что большинство активов олигархов станут нерентабельными в ближайшее время.