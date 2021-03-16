Педиатр, заведующая отделением педиатрии в клинике R+ Medical Network Юлия Гончаренко специально для Сlutch рассказала о том, будет ли сама прививаться от коронавируса и показана ли вакцина детям.
Педиатр Юлия Гончаренко
"Я считаю, что если есть возможность себя защитить, то почему бы этого не сделать. Как человек, который перенес коронавирус — да, я буду вакцинироваться, потому что не хочу снова болеть. И буду вакцинировать своих близких. Для детей эта вакцина, к сожалению, на данный момент не показана", — сообщила педиатр.
Также врач рассказала, что никаких особенных подготовок к вакцинации ребенка от других инфекций (давать препараты от аллергии и т.д.) проводить не нужно.
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"Нужно сказать ребенку, что, к примеру, сегодня мы идем тебя защищать от страшных инфекций. Сказать ему правду, что это будет укол и это неприятно, но не ужасно больно. А еще можно пообещать какой то бонус за эту вакцинацию", — порекомендовала врач.
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