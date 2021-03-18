О причинах любви украинцев к достроенным балконам рассказал Александр Бурлака, архитектор, фотограф и автор книги "Balcony Chic" в программе «in KYIV».

«У нас же страна "архитекторов" и "строителей", и каждый может и знает, как это сделать», - комментирует гость программы ситуацию тотальной достройки балконов.

Тем не менее, реальная причина, по его мнению, кроется в провале жилищной политики Украины. «Потому что нельзя нормальным образом, зарабатывая, купить себе квартиру», - говорит Бурлака. С этой точки зрения становится понятно, что балкон - это скорее отдельная комната, которую при низком уровне финансового обеспечения можно просто пристроить. Зато покупка новой квартиры с большей площадью обойдется гораздо дороже.

Архитектор рассказывает, что современные технологии позволяют достраивать, по сути, любые балконы. Например, некоторые имеют выход на улицу, что, мол, делает его импровизированной «дачей». Можно также заметить определенные стилевые различия в этих конструкциях: если в 80-х годах прошлого века каркас изготавливали из металла, а окна имели полукруглую форму, то уже через 10 лет перешли на металлопластик.

Напоминаем, Павлова назвала балконы антисимволом столицы.

Ранее Politeka сообщала о том, что архитектор рассказала об опасности балконных надстроек в Киеве.