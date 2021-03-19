Увеличение военного присутствия кораблей НАТО в Черном море произошло для сдерживания военных амбиций Российской Федерации.
Об этом сказал политический эксперт Александр Мусиенко в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.
“Есть четкое понимание позиции НАТО и я думаю, что Украина должна быть за это благодарна нашим партнерам, о том, что необходимо обеспечить охрану Черного моря, фарватерной линии. Той линии, по которой заходят торговые судна в украинские порты с Черноморска, Одессы и другие”, - сказал Александр Мусиенко.
Он отметил, что НАТО приняло решение увеличить количество военного присутствия кораблей в Черном море.
“Там есть позиция поддержки Румынии, Болгарии, Турции по этому вопросу, Британии. И это фактически программа по обеспечению безопасности и доступа торговых суден в украинские морские порты. То есть, таким образом НАТО сдерживает российские военные амбиции в Черном море. Это на самом деле очень хороший знак и сигнал”, - добавил эксперт.
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По его словам, это механизм сдерживания, потому что присутствие кораблей НАТО снижает амбициозный пыл российских военных и черноморского флота.
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