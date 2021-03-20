19 марта на КПВВ «Станица Луганская» было впервые проведено бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус для граждан Украины, которые пересекают линию соприкосновения



Это стало возможным после того, как народный депутат Украины Сергей Шахов на Часе вопросов к Правительству спросил, когда с граждан Украины перестанут брать деньги за тесты на контрольно-пропускных пунктах, в частности, в Станице-Луганской.



"272 депутата обратились к президенту с запросом, что на Луганщине сегодня на контрольных пунктах до сих пор тестируют за деньги, а чтобы протестироваться без очереди - надо заплатить в 3 раза дороже. Ответ мы так и не получили», - сказал народный депутат Сергей Шахов.



Он отметил, что тестирование позволяет быстро и качественно выявить заболевания на COVID-19 для лиц с неподконтрольной территории.



В ответ на вопрос парламентария, вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что Кабинет министров принял решение об обеспечении бесплатного тестирования на всех контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, а также на админгранице с Крымом.



"Сейчас происходят логистические мероприятия. В ближайшее время, в том числе на КПВВ "Станица Луганская", будет обеспечено такое тестирование", - сказал Резников.